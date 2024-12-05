В Кремле пройдет рождественский балет-гала с премьером Большого театра

В Государственном Кремлевском дворце пройдет традиционный рождественский концерт «Christmas балет-гала» с премьером Большого театра России Денисом Родькиным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе концертного агентства «Подмосковные вечера».

«Christmas балет-гала» состоится 13 декабря. На сцене Кремлевского дворца выступят ведущие артисты балета Большого и Мариинского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Большой театр представят Денис Родькин, примы-балерины Элеонора Севенард и Анастасия Сташкевич, и премьеры Михаил Лобухин, Семен Чудин и Дмитрий Смилевски.

Среди танцоров Мариинского театра выступят Рената Шакирова и Тимур Аскеров. Также в мероприятии примут участие артисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова и Иван Михалев. Специальными гостями вечера станут солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«Новогодняя мозаика будет составлена из лучших хореографических миниатюр мировой сокровищницы балета и ярких номеров современности. Зрителей ждет настоящий праздник балетного искусства, объединяющий великую классику с актуальной хореографией», — заявили в пресс-службе.

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