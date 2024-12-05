Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пройдет рождественский балет-гала с премьером Большого театра

В Кремлевском дворце состоится концерт «Christmas балет-гала» с Денисом Родькиным

close
Пресс-служба концертного агентства «Подмосковные вечера»

В Государственном Кремлевском дворце пройдет традиционный рождественский концерт «Christmas балет-гала» с премьером Большого театра России Денисом Родькиным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе концертного агентства «Подмосковные вечера».

«Christmas балет-гала» состоится 13 декабря. На сцене Кремлевского дворца выступят ведущие артисты балета Большого и Мариинского театров, а также Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Большой театр представят Денис Родькин, примы-балерины Элеонора Севенард и Анастасия Сташкевич, и премьеры Михаил Лобухин, Семен Чудин и Дмитрий Смилевски.

Среди танцоров Мариинского театра выступят Рената Шакирова и Тимур Аскеров. Также в мероприятии примут участие артисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Сомова и Иван Михалев. Специальными гостями вечера станут солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

«Новогодняя мозаика будет составлена из лучших хореографических миниатюр мировой сокровищницы балета и ярких номеров современности. Зрителей ждет настоящий праздник балетного искусства, объединяющий великую классику с актуальной хореографией», — заявили в пресс-службе.

Ранее была раскрыта максимальная ставка за парный билет на «Щелкунчика» в Большом театре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами