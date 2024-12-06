Сын Анджелины Джоли выбрал неожиданную профессию

Актриса Анджелина Джоли на ток-шоу «The Tonight Show» Джимми Фэллона рассказала, что ее приемный 23-летний сын Мэддокс выбрал неожиданную профессию. Ее цитирует Page Six.

Она напомнила, что является лицензированным пилотом.

«Мэддокс тоже готовится стать пилотом, он уже пилот», — сказала Джоли.

49-летняя Джоли уже рассказывала, что именно Мэддокс в 2004 году вдохновил ее научиться управлять самолетом.

«Каждый раз, когда Мэд видит самолет, он в восторге. Если я смогу управлять самолетом к тому времени, когда ему исполнится 4 года, я буду для него как Супермен», — говорила она тогда.

Также Джоли подтвердила, что училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после потери своего дедушки. Джоли осталась недовольна прощальной церемонией, которая не выглядела как «праздник жизни».

Ранее Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению.