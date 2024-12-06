Звезда «Вертикали» назвала Барбару Брыльску сухой селедкой

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина («Вертикаль», «На семи ветрах») высказалась об игре польской актрисы Барбары Брыльски в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее цитируют «Аргументы и факты».

Брыльска сыграла в картине роль учительницы русского языка и литературы Нади Шевелевой. Озвучила ее Валентина Талызина, а вокал принадлежит Алле Пугачевой.

Она говорит, что была в недоумении от выбора Рязанова. По словам Лужиной, на роль Шевелевой пробовалось много артисток, которые справились бы с ролью.

«А эта же совершенно не обаятельная, холодная. Она сухая селедка на экране. Спасибо Талызиной, спасибо Алле Пугачевой, которые ее озвучили и, считай, сделали эту роль за нее», — сказала она.

Лужина призналась, что до сих пор, когда включает «Иронию судьбы», не хочет смотреть на Брыльску. Это, по ее словам, не связано со словами актрисы о России.

В феврале 2023 года Брыльска говорила, что, по ее оценкам, хорошо в РФ живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «ситуация катастрофична».

При этом Брыльска не раз положительно отзывалась о россиянах и работе в России. Она называла страну «своей любимой», а россиян — добрыми и романтичными людьми.

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