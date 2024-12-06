Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Вертикали» назвала Барбару Брыльску сухой селедкой

Актриса Лужина раскритиковала игру Брыльски в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

close
«О Занко»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «О Занко»

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина («Вертикаль», «На семи ветрах») высказалась об игре польской актрисы Барбары Брыльски в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее цитируют «Аргументы и факты».

Брыльска сыграла в картине роль учительницы русского языка и литературы Нади Шевелевой. Озвучила ее Валентина Талызина, а вокал принадлежит Алле Пугачевой.

Она говорит, что была в недоумении от выбора Рязанова. По словам Лужиной, на роль Шевелевой пробовалось много артисток, которые справились бы с ролью.

«А эта же совершенно не обаятельная, холодная. Она сухая селедка на экране. Спасибо Талызиной, спасибо Алле Пугачевой, которые ее озвучили и, считай, сделали эту роль за нее», — сказала она.

Лужина призналась, что до сих пор, когда включает «Иронию судьбы», не хочет смотреть на Брыльску. Это, по ее словам, не связано со словами актрисы о России.

В феврале 2023 года Брыльска говорила, что, по ее оценкам, хорошо в РФ живут «только в Москве и Петербурге», тогда как в остальных регионах «ситуация катастрофична».

При этом Брыльска не раз положительно отзывалась о россиянах и работе в России. Она называла страну «своей любимой», а россиян — добрыми и романтичными людьми.

Ранее эксперт подсчитал, во сколько обойдется замена Ахеджаковой с помощью ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами