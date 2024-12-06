Эксперт подсчитал, во сколько обойдется замена Ахеджаковой с помощью ИИ

Эксперт в области применения искусственного интеллекта в кино Павел Перегудов рассказал, во сколько обойдется замена Лии Ахеджаковой или другого актера в фильме с помощью ИИ. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Делается и замена лиц, и омолаживание, никакой проблемы здесь нет совершенно», — напомнил он о существовании технологии «дипфейк».

По словам специалиста, стоимость такой работы зависит от сложности задачи.

«Например, был заказ, когда для документального фильма превращали актера в героя с использованием фотографии не очень хорошего качества, снятой в 1990-е годы. Стоимость одного кадра составила порядка 20 тысяч рублей», — рассказал он.

При этом, продолжил Перегудов, работа по замене персонажа художественного фильма более сложна и может быть дороже.

6 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из комедии «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети.

Поводом для этого стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы. По мнению Бородина, россиянам, особенно близким бойцов СВО будет неприятно смотреть на актрису в фильме.

В 2023 году с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Занко – она предложила заменить Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» и заменить ее на Валентину Талызину помощью «дипфейка».

Ранее Лию Ахеджакову потребовали лишить звания народной артистки.