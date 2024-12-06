Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт подсчитал, во сколько обойдется замена Ахеджаковой с помощью ИИ

Эксперт Перегудов: замена актера с помощью ИИ обходится в 20 тысяч рублей за кадр

close
Мосфильм

Эксперт в области применения искусственного интеллекта в кино Павел Перегудов рассказал, во сколько обойдется замена Лии Ахеджаковой или другого актера в фильме с помощью ИИ. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Делается и замена лиц, и омолаживание, никакой проблемы здесь нет совершенно», — напомнил он о существовании технологии «дипфейк».

По словам специалиста, стоимость такой работы зависит от сложности задачи.

«Например, был заказ, когда для документального фильма превращали актера в героя с использованием фотографии не очень хорошего качества, снятой в 1990-е годы. Стоимость одного кадра составила порядка 20 тысяч рублей», — рассказал он.

При этом, продолжил Перегудов, работа по замене персонажа художественного фильма более сложна и может быть дороже.

6 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из комедии «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети.

Поводом для этого стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы. По мнению Бородина, россиянам, особенно близким бойцов СВО будет неприятно смотреть на актрису в фильме.

В 2023 году с похожей инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Занко – она предложила заменить Барбару Брыльску из «Иронии судьбы» и заменить ее на Валентину Талызину помощью «дипфейка».

Ранее Лию Ахеджакову потребовали лишить звания народной артистки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами