Гуф рассказал, действительно ли перегрызал электронный браслет

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) рассказал, действительно ли пытался перегрызть электронный браслет слежения. Его цитирует Super.

«Я не пытался перегрызть браслет, как до сих пор пишут. Это все ложь», — сказал он.

Гуф подтвердил, что с него сняли электронный браслет, однако напомнил, что следствие еще идет.

«Мне просто сняли браслет. Физически легче, да. Морально — нет», — отметил артист.

Гуф добавил, что из-за подписки о невыезде впервые за много лет встретит Новый год в Москве.

Долматов попал в реабилитационную клинику после инцидента в бане в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал банный комплекс в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся. Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу запрет определенных действий по делу о грабеже.

1 декабря стало известно, что Гуф пребывает в рехабе не постоянно.

6 декабря Гуфу изменили меру пресечения.