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Сын Куклачева рассказал о его состоянии после инфаркта

Сын Куклачева Дмитрий заявил, что дрессировщик планирует выйти на сцену в Новый год

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сын дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий рассказал, что его отцу, в апреле попавшему в больницу, стало лучше. О состоянии артиста после инфаркта он поговорил с «Аргументами и фактами».

По словам Куклачева-младшего, отец чувствует себя хорошо и участвует в репетициях новогодней программы, которая будет проходить в театральном центре «На Плющихе». В новогодний сезон Куклачев планирует выйти на сцену, общаться с гостями в фойе и в зрительном зале.

Ежедневно дрессировщик выполняет комплекс упражнений и проходит по лесу порядка трех километров.

«Будем надеяться, что сейчас новогодний пул программ станет для него отправной точкой для того, чтобы в дальнейшем он смог выйти полноценно на сцену и выступать со своими сольными спектаклями. Хотя я, честно, его всем силами сейчас отговариваю и стараюсь удержать от преждевременного выхода и погружения с головой в работу», — признается Дмитрий, желающий, чтобы отец сперва окреп, а после приступал к работе

12 апреля 2024 года Куклачева госпитализировали и прооперировали — он перенес обширный инфаркт во время выступления. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время хирургического вмешательства у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

18 ноября стало известно о госпитализации Куклачева. Артист рассказал, что пришел «своими ногами» на плановое обследование.

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