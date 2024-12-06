Бориса Щербакова прооперируют после стабилизации состояния

У народного артиста России Бориса Щербакова диагностировали перелом черепа после падения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у актера сломано основание черепа, выявлена проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Врачи наложили артисту несколько швов, он по-прежнему находится под наблюдением медиков в палате нейрохирургии.

Специалисты оценивают его состояние как средней тяжести. Канал заявляет, что медики делают все, чтобы не допустить отека мозга. Щербакову планируют сделать операцию после того, как его состояние стабилизируется.

Также, добавляет Mash, у актера выявили нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Он не может дотронуться пальцем до носа и передвигается только на каталке.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

В начале сентября Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он находился в реанимации. Telegram-канала Mash сообщал тогда, что после КТ врачи выявили у Щербакова признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

Позднее его супруга рассказывала, что актер попал в больницу с сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы».