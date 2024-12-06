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Продюсер объяснил отмену концертов Моргенштерна в Казахстане

Продюсер Рудченко назвал рэпера Моргенштерна токсичным элементом

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MORGENSHTERN/YouTube

Продюсер Павел Рудченко объяснил отмену концертов рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Казахстане. Его цитирует NEWS.ru.

«Касаемо стран СНГ Моргенштерн прогадал. Россия укрепляет свои позиции в мире, и государствам отношения с ней намного важнее, чем какие-то однодневные артисты со своими популистскими высказываниями», — сказал он.

По словам Рудченко, страны не хотят давать зеленый свет «токсичным элементам». Продюсер уверен, что Моргенштерн не пользуется за границей той популярностью, на которую надеялся.

Он обратил внимание на то, что рэпер увеличил свой гонорар до 15 млн рублей и надеялся на востребованность в Дубае, однако этот план не сработал.

Накануне Моргенштерн рассказал об отмене концерта в Алма-Ате.

В январе 2024 года стало известно, что Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью Собчак.

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