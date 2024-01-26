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Моргенштерна* больше не пускают в Дубай

Адвокат заявил, что Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ после интервью Собчак

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mmdcrew/YouTube

Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) закрыли въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после интервью журналисту Ксении Собчак. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай еще до нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного в кавычках доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — заявил Жорин.

По словам адвоката, его клиент вел добропорядочный образ жизни в Эмиратах и никогда не нарушал законов арабской страны.

До этого переехавший в Испанию комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) усомнился, что сможет вернуться в Россию.

Белый добавил, что в стране могут ужесточить законы об иноагентах, и это сделает его возвращение еще менее вероятным. 15 января православный активист Александр Морозов подал иск в Пресненский суд Москвы к комику Руслану Белому.

Ранее звезда Comedy Club рассказал, куда бы мог переехать.

*  признан в РФ иностранным агентом
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