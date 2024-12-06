Ирина Салтыкова о секретах своей красоты: «Стыдно сказать»

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова призналась, что никак не ухаживает за собой, чтобы поддерживать красоту и молодость. Об этом певица рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, все свободное время у нее уходит на работу и гастроли.

«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит. Косметикой пользуюсь, но не регулярно, скажу честно. Особенно последнее время, когда много гастролей. Туда не повезешь банки», — сказала она.

Артистка также отказалась от курения, что положительно отразилось на ее коже. При этом она выступила против каких-либо серьезных косметологических процедур. Чтобы поддерживать свое тело в тонусе, Салтыкова старается находить время на занятия гимнастикой.

Певица Лада Дэнс до этого поделилась секретами, которые помогают ей поддерживать себя в форме. Артистка отметила, что у нее выработалось много полезных привычек, которые помогают сохранять фигуру и молодость на протяжении многих лет. Так, она занимается спортом, следит за питанием и пьет много воды. Дэнс призналась, что если ей нужно быстро похудеть, то она подключает беговые тренировки на голодный желудок.

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