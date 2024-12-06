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«Красавец»: Спивак отреагировала на экстремальное похудение актера Павла Комарова

Актриса Спивак похвалила партнера по «Жукам» Комарова за резкое похудение

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Пресс-служба ТНТ

Звезда проектов «Нелюбовь» и «Эпидемия» Марьяна Спивак в интервью «Газете.Ru» оценила экстремальное похудение своего коллеги по сериалу «Жуки» Павла Комарова. Артист за несколько лет сбросил более 50 кг.

«Паша — красавец и умница, в новом амплуа он сохранил свое природное обаяние и, думаю, полюбится зрителям еще больше. По сюжету [сериала «Жуки»] прошло достаточно времени, чтобы это [похудение] технически могло случиться — тем более жизнь молодоженов вполне могла такому преображению поспособствовать», — сказала она.

Говоря о причинах успехов «Жуков», Спивак также предположила, что одним из факторов популярности проекта стала усталость аудитории от «чернухи».

«Мне кажется, что сейчас люди насмотрелись всякой «чернухи» про маньяков, детективов, убийц — и им хочется простого, человеческого, легкого и настоящего. А «Жуки» — это про любовь, про дружбу, про что-то настоящее, светлое и необходимое каждому человеку», — подчеркнула актриса.

Полное интервью со Спивак читайте здесь.

Ранее Спивак заявила, что не будет давать сыну актерские советы.

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