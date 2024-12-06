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«У меня была актерская «прививка»: звезда «Эпидемии» Спивак о роли семьи в выборе профессии

Звезда «Эпидемии» Спивак заявила, что не будет давать сыну актерские советы

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Пресс-служба ТНТ

Звезда проектов «Нелюбовь» и «Эпидемия» Марьяна Спивак в интервью «Газете.Ru» рассказала о роли семьи в ее выборе актерской профессии. Родители Марьяны — актер и режиссер Тимофей Спивак и актриса Екатерина Васильева; бабушка Жанна Прохоренко — тоже актриса, дед Евгений Васильев — оператор и кинорежиссер.

«Конечно, у меня была семейная актерская «прививка», куда без нее. Но мне хочется верить в то, что все-таки я сама сюда пришла. Кто-то отговаривал, кто-то поддерживал. Я считаю, что главное — поддержка и любовь», — сказала она.

Спивак также отметила, что до определенного момента не будет давать профессиональных советов сыну Григорию, который захотел пойти по стопам матери и тоже стать артистом.

«Я думаю, что он еще сто раз передумает [становиться артистом]. Но может и нет. Однако на своем опыте актерского ребенка знаю, что родительские советы до определенного этапа вызывают только раздражение и сомнения в себе, поэтому пусть сам решает, а я поддержу любое его решение. Я в него очень верю», — подчеркнула Спивак.

Полное интервью с актрисой читайте здесь.

Ранее Марьяна Спивак призналась, что ей сложно играть комедийных персонажей.

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