«Главное — поддержка и любовь». Марьяна Спивак — о сериале «Новые Жуки» и семье Актриса Марьяна Спивак призналась, что ей сложно играть комедийных персонажей

Четвертый сезон комедии «Жуки» о трех московских айтишниках, оказавшихся в деревне в Саратовской области, выйдет на ТНТ 16 ноября. В «Новых Жуках» персонажи будут бороться за само существование любимой деревни — по сюжету губернатор задумает построить на ее месте научный кластер. Все актеры проекта вернутся к своим ролям — в том числе и Марьяна Спивак, сыгравшая в сериале строгую участковую Антонину. В интервью «Газете.Ru» актриса рассказала, какие приключения ждут ее героиню, сложно ли ей дается жанр комедии и планирует ли ее сын продолжать творческую династию.

— Чем вас изначально привлек сериал «Жуки», в актерский состав которого вы вошли в третьем сезоне?

— Я с удовольствием смотрела первые два сезона, буквально на одном дыхании. Хороший юмор, очень искренние и настоящие герои, которым веришь и сопереживаешь. Поэтому на пробы в третий сезон я согласилась идти сразу, даже не успев дочитать сценарий.

— На развлекательных каналах выходит много комедий, но такой народной любовью, как у «Жуков», могут похвастаться не все. В чем, на ваш взгляд, секрет успеха этого проекта?

— Мне кажется, что сейчас люди насмотрелись всякой «чернухи» про маньяков, детективов, убийц — и им хочется простого, человеческого, легкого и настоящего. А «Жуки» — это про любовь, про дружбу, про что-то настоящее, светлое и необходимое каждому человеку.

close Съемочная группа сериала «Новые Жуки» Пресс-служба ТНТ

— Третий сезон был обозначен как финальный, но вот уже выходит четвертый. Почему создатели решили вернуться к сериалу? Что они не досказали?

— Очень сложно расставаться с любимыми. Думаю, просто не смогли отпустить (улыбается).

— Изменится ли ваша героиня Антонина в «Новых Жуках»? Она будет строгой и «правильной» — или деревня Жуки сделала ее мягче?

— Антонину «разжаловали» с должности участковой — поэтому, конечно, рабочий «налет» строгости с нее несколько сошел, да и хлопот прибавилось… Но в целом характер остался прежний. Хотя Жуки так или иначе меняют всех.

— Расскажите в общих чертах, как будут развиваться отношения вашей героини с ее возлюбленным — персонажем Игоря Верника? Ждать ли зрителю неожиданных поворотов?

— В «Жуках» невозможно без неожиданных поворотов (улыбается). Как это бывает и в жизни, отношения могут стремительно начаться и внезапно оборваться, а могут… оставить без спойлеров и развиваться в непредсказуемом ключе.

close Игорь Верник Пресс-служба ТНТ

— В третьем сезоне вам приходилось убегать от быка. Случались ли подобные истории на съемках четвертого? Если нельзя спойлерить — расскажите в общих чертах, с чем были связаны эти приключения? Имели ли они какие-то последствия?

— Скажу только, что в новом сезоне бывшей участковой пришлось не слаще, чем в предыдущем. Последствий, слава богу, никаких, после съемок все остались целы и невредимы.

— За последние пару лет актер Павел Комаров сильно изменился — похудел более чем на 50 кг. Как вы отреагировали на это преображение? И как новый облик Павла обыгрывался в «Новых Жуках»?

— По сюжету прошло достаточно времени, чтобы это технически могло случиться — тем более жизнь молодоженов вполне могла такому преображению поспособствовать (улыбается). А Паша — красавец и умница, в новом амплуа он сохранил свое природное обаяние и, думаю, полюбится зрителям еще больше.

— В «Шифре» вы несколько сезонов снимались в женском коллективе, а в «Жуках» центральный актерский ансамбль — преимущественно мужской. В одном из интервью вы шутили про «змеюшник» в «Шифре», отметив, что на самом деле ссор не было. А как бы охарактеризовали команду «Жуков»?

— Команда «Жуков» — это какое-то уникальное сообщество единомышленников, горящих общим делом, желанием быть вместе и сделать что-то хорошее. Не сказала бы, что коллектив преимущественно мужской, девчонок у нас там тоже хватает, и мы не делились — «девочки налево, мальчики направо». Нам просто всем было очень хорошо вместе.

close Марьяна Спивак Пресс-служба ТНТ

— Раньше вы нечасто играли в комедиях — почему?

— Наверное, пришло время, наигралась драму, захотелось попробовать шагнуть в «свет». Ну и часто страшно было. Мне казалось, что я не справлюсь, что комедия — это не мое.

— Чем сложен этот жанр? Хотели бы вы сыграть чисто комедийного персонажа — или таких не бывает?

— Сложность в том, чтобы не смешить специально, а зрителю при этом было смешно. Комедия предполагает очень искреннее и правдивое существование. Катя Стулова, например, блестяще с этим жанром справляется. Я бы очень хотела сыграть чисто комедийного персонажа, но это правда сложно. Я пока учусь.

close Екатерина Стулова Пресс-служба ТНТ

— Мечтаете ли вы переступить через себя и сыграть какую-то необычную роль? Если да, то какую?

— Всегда. Играть неожиданные и разные образы — это мечта любого актера. Не важно, какой жанр или роль, главное «подальше от себя».

— Многие актеры говорят, что чем сложнее роль — тем ее интереснее играть. Другие, напротив, считают, что важно доверять себе и не браться за то, чего не умеешь. А какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Это сложный вопрос. Конечно, увереннее себя чувствуешь в материале, который понимаешь, и знаешь, как в той или иной ситуации себя вести. Но интереснее пробовать нырять в новое и неизведанное. Страшно, но интересно.

— Есть ли у вас актерские табу или роли, за которые вы никогда не возьметесь?

— Не могу придумать конкретный пример… Просто не буду никогда сниматься в том, что сама бы не стала смотреть.

close Марьяна Спивак Пресс-служба ТНТ

— В одном из интервью вы сказали, что ваш сын Григорий тоже хочет стать артистом. Опираясь на свой опыт, какие главные советы вы бы ему дали?

— Я думаю, что он еще сто раз передумает. Но может и нет. Однако на своем опыте актерского ребенка (родители Марьяны — актер и режиссер Тимофей Спивак и актриса Екатерина Васильева, бабушка Жанна Прохоренко — также актриса, дед Евгений Васильев — оператор и кинорежиссер) знаю, что родительские советы до определенного этапа вызывают только раздражение и сомнения в себе, поэтому пусть сам решает, а я поддержу любое его решение. Я в него очень верю.

— Вы самостоятельно выбрали профессию — или на вас повлияли родители?

— Конечно, у меня была семейная актерская «прививка», куда без нее. Но мне хочется верить в то, что все-таки я сама сюда пришла. Кто-то отговаривал, кто-то поддерживал. Я считаю, что главное — поддержка и любовь.

— Как вы отдыхаете от большого объема работы? Сколько времени вам нужно, чтобы перезагрузиться и с новыми силами вернуться в строй?

— Я трудоголик. Мне очень сложно отдыхать от работы, гораздо комфортнее работать без выходных, чем долгое время сидеть без дела. Но периодический «тюлений» отдых на пляже никто не отменял (улыбается) — солнце и море, хотя бы чуть-чуть… И можно снова в бой.