Алексей Чумаков раскрыл «приводящий в истерику» пункт в своем райдере

Певец Алексей Чумаков признался, что специально указал в своем райдере несуществующий в природе цветок, чтобы таким образом устраивать проверки организаторам. Его слова передает «Пятый канал».

«Этот цветок, где-то там затесавшийся, сделан для того, чтобы я хотя бы понимал, что люди прочитали», — пояснил исполнитель.

Он признался, что иногда ему звонят организаторы концертов в истерике и просят заменить указанный в райдере цветок на другой.

Рэпер Серега заявил в беседе с «Пятым каналом», что тоже раньше устраивал подобные проверки — просил огромного розового слона в натуральную величину из плюша.

Певец Кай Метов уверил, что в его райдере «нет ничего лишнего». А блогерша Аня Покров назвала необычным пунктом своего райдера авокадо.

«Многие удивляются, потому что мне приносят то игрушку авокадо, то коробку реального авокадо», — поделилась она.

Актриса и певица Анна Калашникова не стала раскрывать детали своего райдера, но рассказала о требованиях Филиппа Киркорова. По ее словам, артист негодует, когда его встречает автомобиль не той марки, что он указал в райдере.

Ранее певец Сергей Шнуров назвал проходящей вторую волну популярности Кадышевой.