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Бориса Щербакова выписали из больницы после сердечного приступа

Жена Щербакова Бронзова рассказала, что у мужа был сердечный приступ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Жена Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, сообщила в беседе с ТАСС, что супруга выписали из больницы.

Бронзова рассказала, что Щербакова госпитализировали с сердечным приступом. На данный момент актер уже дома. Он чувствует себя хорошо.

10 сентября РЕН ТВ сообщил, что Щербакова госпитализировали. По данным канала, врачи установили у актера нестабильную стенокардию. Медики оценили состояние звезды как среднетяжелое. 11 сентября знаменитость перевели в реанимацию.

По данным Telegram-канала Mash, после КТ врачи выявили у Щербакова признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине «Мандат». В 1985 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м удостоился звания народного артиста России.

В фильмографии Щербакова более 230 работ. Он снимался в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Криминальный квартет», «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», «Легенда №17».

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