Бьянка дала совет россиянам с низким либидо

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, усомнилась в беседе с Life, что за этот год у россиян упало либидо.

Бьянка считает, что «ни у кого ничего не упало». По мнению артистки, все у всех нормально. Она также дала совет россиянам, которые начали испытывать трудности с либидо в этом году. Певица предложила таким людям зарядить себя позитивной энергией и посмотреть на мужчин или женщин под другим углом.

«Без всяких обид, без всяких каких-то старых и прошлых историй. Каждую историю начинать и верить, что в этот раз будет так, как я хочу», — поделилась артистка.

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Ранее Natan отказался от дуэта с Бьянкой после возращения к жене.