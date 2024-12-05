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Госпитализированный Борис Щербаков перестал выходить на связь

МК: актер Борис Щербаков отключил телефон после новостей о госпитализации

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Global Look Press

Народный артист России Борис Щербаков не выходит на связь после новостей об экстренной госпитализации. Об этом сообщает mk.ru.

Издание пыталось связаться с актером, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что он попал в больницу. Однако выяснилось, что Щербаков отключил телефон.

«Вероятно, телефон потребовали отключить уже в самом лечебном учреждении. В кинотусовке подтвердили госпитализацию артиста. Во время госпитализации он был в сознании», — отметило mk.ru.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

СМИ заявляют, что сейчас актер находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. Ему диагностированы перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Он находится в состоянии средней тяжести.

В начале сентября Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он находился в реанимации. Telegram-канала Mash сообщал тогда, что после КТ врачи выявили у Щербакова признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

Позднее его супруга рассказывала, что актер попал в больницу с сердечным приступом.

Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной предстоит новый курс химиотерапии.

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