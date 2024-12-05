Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращение Ренаты Литвиновой в Россию объяснили

Продюсер Рудченко заявил, что Рената Литвинова вернулась в Москву ради заработка

close
renatalitvinovaofficiall/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с URA.ru, что актриса Рената Литвинова приехала в Россию из-за заработка.

«Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Когда им готовы заплатить, они всегда приедут», — заявил он.

Рудченко считает, что приезд Литвиновой в Москву нельзя считать окончательным возвращением. Он напомнил, что актриса и до этого посещала Москву.

4 декабря издание «СтарХит» сообщало, что Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Знаменитость позировала фотографам на улице — предположительно, Литвинова участвовала в фотосессии для одного известного модного дома.

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова эмигрировала в Париж в 2022 году. Во Франции артистка играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В феврале 2023 года актриса приезжала в Россию ко дню рождения матери. Она выкладывала ролик из салона автомобиля, который едет по российской трассе в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что у Лии Ахеджаковой нашли дом за 100 млн рублей в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами