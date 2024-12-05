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Звезда Comedy Club раскритиковал жизнь в Таиланде

Комик Андрей Бебуришвили назвал Таиланд ужасным для проживания

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ТНТ

Комик Андрей Бебуришвили в интервью с Сергеем Матросовым раскритиковал качество жизни в Таиланде.

Как отметил Бебуришвили, он искренне не понимает, как люди могут жить в Таиланде. Он возмутился поведением местных жителей и здешней кухней. По мнению юмориста, тайская еда слишком экзотичная и тяжелая.

У Бебуришвили сложилось негативное впечатление от тайцев из-за их манеры разговора. Комик не всегда мог найти общий язык с людьми.

«Для меня эта страна — это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал. Здесь же просто ад во всем», — отметил юморист.

В июне 2023 года Бебуришвили сыграл свадьбу с беременной возлюбленной Марией. Его жена — основательница книжного клуба. На торжестве присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

В августе Бебуришвили стал отцом. У комика родилась дочь. Юморист признался, что жена попросила его еще не раскрывать имя малышки.

Андрей Бебуришвили — стендап-комик и резидент «Comedy Club». Он также принимал участие в шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», «Comedy Баттл».

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