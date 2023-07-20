Джонни Депп приехал в Россию — пока только в кино. Рассказываем, что из этого вышло

20 июля на российские экраны выходит «Жанна Дюбарри» — один из главных фильмов 76-го Каннского кинофестиваля, вернувший Джонни Деппа в большое кино. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про плюсы ленты, которая переворачивает представление о скучных исторических драмах.

Франция, XVIII век. Король Людовик XV (Джонни Депп) тоскует в роскошном замке. Кажется, у него есть все, чтобы наслаждаться своим высоким положением, но он словно лишен искры жизни. Ежедневная рутина из вереницы запуганных подданных и хитрых министров утомляет, богатство не радует, а близкие в лице жены (она вскоре умрет) и детей от него максимально далеки.

По тайной традиции для очередной ночи любви к нему приводят новую куртизанку, которую зовут Жанна, — девушку не просто опытную в своем деле, но и хорошо образованную. После страстного времяпрепровождения Людовик решает оставить Жанну при дворе и заключает с ней соглашение: она больше не будет ни в чем нуждаться, но станет его верной спутницей — в постели и за ее пределами.

Жанна, очарованная и королем, и его дарами, соглашается на сделку, тем более что идти ей некуда. Так начинаются странные, дерзкие и очень насыщенные отношения монарха и его куртизанки — женщины без рода и титула, сумевшей на долгие годы стать негласной первой леди страны.

close 100% Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» (2023) Netflix

Режиссерка, сценаристка и исполнительница главной роли Майвенн с темой государственных правителей работала впервые, тем более — в плоскости исторической драмы. Сама она признавалась, что увлеклась фигурой Дюбарри после просмотра драмы «Мария-Антуанетта» Софии Копполы. Вопреки актерским стараниям Кирстен Данст, исполнившей роль своенравной королевы, внимание Майвенн привлекла женщина, находившаяся в ее тени, — Дюбарри, сыгранная Азией Ардженто.

С тех пор Майвенн была одержима желанием снять байопик про куртизанку, но мешали то мировая пандемия, то сомнения продюсеров, то проблемы с кандидатами на роль немолодого Людовика. Отчаявшись найти своего короля среди французских артистов, Майвенн составила список актеров-иностранцев. Возглавил его Джонни Депп, свободно владеющий французским.

Союз оказался выгодным для обеих сторон. Депп, обескровленный судебными тяжбами с бывшей женой Эмбер Херд, остро нуждался в большом проекте — и Майвенн (подобно своей героине) протянула отмененному в Голливуде актеру руку помощи, сделав его лицом открытия Каннского кинофестиваля.

close 100% Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» (2023) Netflix

«Жанна Дюбарри» кажется идеальным выбором каннских отборщиков, потому что это смелое, живое и остроумное кино про ту часть истории Франции, которая разворачивалась в королевских покоях. Майвенн рисует сатирический образ монархии как портрет пожилого и уставшего правителя, который утомлен своей властью, но лишиться ее не может.

Нечто похожее годом ранее каннская публика увидела в картине «Корсаж» — такой же хулиганской исторической драме, но про Елизавету Баварскую. «Жанна Дюбарри» с ее пышными шуршащими юбками, золотыми залами и звоном хрустальных бокалов могла бы напоминать жизнь короля из фильма: скучную и предсказуемую. Но Майвенн в качестве ориентиров вдохновилась чертами своего персонажа — смелостью, юмором и легкостью. Как итог: получился редкий исторический фильм, не напоминающий пыльный музейный экспонат, при взгляде на который начинаешь невольно зевать.

close 100% Кадр из фильма «Жанна Дюбарри» (2023) Netflix

«Жанна Дюбарри» — учитывая характер профессии главной героини и ее договоренность с богатым, но уставшим от всего мужчиной, — чем-то напоминает культовую «Красотку» с Джулией Робертс. Правда, без хэппи-энда. В официальный брак с королем Жанна так и не вступила, в покои монарха пробралась смертоносная оспа, а где-то на горизонте виднелись очертания приближающейся революции.

Однако в созданном Майвенн мире именно за Жанной остается последнее слово, и слово это — признание в любви. Не к королю, которого она любила, и не стране, которая не смогла полюбить ее саму. Но жизни, которая так часто напоминает хорошее кино: не всегда со счастливым финалом, но всегда с ярким послевкусием.