Айза рассказала, как 7-летний сын повлиял на ее веру в бога

Бизнесвумен Айза-Лулуна Ай рассказала, что семилетний сын Элвис помог ей поверить в бога. Этим блогерша поделилась на YouTube-канале «Алена, Блин!».

«Я всегда была атеисткой — говорила, что бога нет. А Элвис мне: «Мама, как бога нет? Я его вижу!» Он всегда говорил: «Мама, не придумывай. Бог есть, он всегда с нами», — поделилась Айза.

Блогерша водила сына в храм на причащение, а затем сама начала углубляться в веру и молиться «так, как умеет».

«Я всегда была в поиске бога. Хотела, чтобы он меня видел. <…> В какой-то момент я просто села и почувствовала его. Это очень странно звучит», — отметила Айза.

Знаменитость призналась, что вера помогла ей отпустить страхи. Она абсолютно доверилась богу, поэтому больше не боится.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной расставания с музыкантом стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца.

Также знаменитость воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

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