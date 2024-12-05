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Блогерша-миллионница потеряла деньги из-за увлечения сына игрой Roblox

Блогерша Величкина потребовала запретить в России игру Roblox

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velichkina.ekaterina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша-миллионница Екатерина Величкина потребовала запретить игру Roblox в России из-за внутриигрового казино. Об этом она написала у себя в социальных сетях.

По словам Величкиной, она потеряла крупную сумму денег из-за увлечения ее сына этой игрой. Сперва женщина одобряла увлечение сына и разрешила ему привязать свою карту для покупки внутриигровой валюты, которая используется на различные действия в игре.

После Величкина заметила новые списания со своей карты, не согласованные ее сыном с ней. Блогерша узнала, что в Roblox есть азартные игры — симуляция казино: покер, рулетка, игровые автоматы, в которые может играть ребенок, тратя настоящие деньги.

«Это то, во что могут играть наши дети, они же не знают, что это реально опасно», — говорит Величкина.

Блогерша создала петицию о запрете игры на территории Российской Федерации, чтобы избежать развития игромании среди молодого поколения.

«Очень сильно переживаю о том, в какие разрушающие игры играют наши дети. Будущее наших детей зависит только от нас», — рассказывает она.

Roblox — многопользовательская детская онлайн игра с суммарным ежегодным заработком более $3 млрд. В Турции заблокировали доступ к платформе по созданию игр Roblox из-за подозрений в жестоком обращении с детьми.

В 2023 году сын рэпера Гуфа стал жертвой мошенников в Roblox.

Ранее были названы самые популярные книги 2024 года в России.

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