Бьянка призналась, что поцелуй с Natan был хайпом

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в интервью Алене Жигаловой, что поцелуй с певцом Natan (Натаном Мировым) был хайпом.

Бьянка отметила, что не испытывает к Natan абсолютно никаких чувств. Певица считает, что со стороны Мирова тоже был хайп. Жигалова предположила, что артистка могла нравиться коллеге как женщина в тот вечер.

«А откуда я могу знать? Мы с ним не общаемся. Да и такое я бы даже спрашивать не стала. Потому что зачем мне это знать, если мне от него ничего не нужно?» — поделилась исполнительница.

Липницкая уточнила, что уже давно забыла тот вечер с поцелуем Natan. По словам певицы, она была уверена, что Лерчек и Миров тоже хайпили на романе, а Natan и его жена — расстались. Жигалова спросила, слышала ли Бьянка разговоры певца с супругой по телефону. Артистка ответила, что нет.

«Вот видишь, вы все слышали! А я всегда старалась держаться одна», — рассказала знаменитость.

Жигалова затронула тему разговоров Natan с женой. По словам журналистки, артист уверял супругу не беспокоиться за него, так как он «не уронит своего достоинства». Липницкая рассмеялась от рассказа. Как предположила певица, потом Миров мог объяснить супруге, что это был хайп. Жигалова ответила, что не знает этого, так как Natan «боится» приходить в ее студию.

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