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Британскую группу ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США

Британскую группу Sports Team ограбили на гастролях в США

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Британскую инди-группу Sports Team ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США. Об этом сообщает CNN.

Грабители ворвались в гастрольный фургон коллектива на заправочной станции в Вальехо, штат Калифорния, когда музыканты остановились взять себе по кофе.

«Только что нас ограбили под дулом пистолета на 10-й минуте тура по США», — поделились они в соцсетях.

По словам артистов, в фургон ворвались люди в масках. Они забрали камеры, ноутбуки, наушники, сценическое оборудование и другие личные вещи, пока артисты заперлись в изолированной части фургона. Фронтмен Алекс Райс добавил, что у трех участников группы украли паспорта.

Группа позвонила в полицию по поводу взлома и получила указание отправить онлайн-заявление. Музыканты решили не отменять гастроли.

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