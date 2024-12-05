Британскую группу ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США

sportsteam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британскую инди-группу Sports Team ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США. Об этом сообщает CNN.

Грабители ворвались в гастрольный фургон коллектива на заправочной станции в Вальехо, штат Калифорния, когда музыканты остановились взять себе по кофе.

«Только что нас ограбили под дулом пистолета на 10-й минуте тура по США», — поделились они в соцсетях.

По словам артистов, в фургон ворвались люди в масках. Они забрали камеры, ноутбуки, наушники, сценическое оборудование и другие личные вещи, пока артисты заперлись в изолированной части фургона. Фронтмен Алекс Райс добавил, что у трех участников группы украли паспорта.

Группа позвонила в полицию по поводу взлома и получила указание отправить онлайн-заявление. Музыканты решили не отменять гастроли.

Накануне в Петербурге у 93-летней актрисы-блокадницы из фильма «Брат» Лидии Доротенко украли всю пенсию.

Ранее домработница ограбила актрису Наталью Фатееву, пока она находилась в больнице.