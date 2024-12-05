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Алиса Мон дала повод для слухов о романе с певцом на 21 год моложе себя

60-летнюю певицу Мон заподозрили в романе с 39-летним певцом Кожевниковым

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Поклонники заподозрили 60-летнюю певицу Алису Мон в романе с певцом на 21 год моложе нее — 39-летним Константином Кожевниковым. Об этом сообщает «Пятый канал».

Недавно Мон приняла участие в откровенной фотосессии с Кожевниковым, чем и дала повод для слухов о новых отношениях.

«Мне с ней очень комфортно. Она такая, знаете… Я говорю: «Алис, у тебя даже голос, как у ляли», — говорит о звезде сам Кожевников.

По словам Кожевникова, их с Мон пути пересеклись случайно во время записи совместного трека.

«Очень сложно найти в нашем мире сейчас человека, которого бы ты понимал, принимал и рядом с ним ощущал бы себя защищенным в плане того, что тебя не предадут», — заявил он.

Сама Алиса Мон слухи о своем романе не комментирует.

Накануне сообщалось, что 49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе.

Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что ревновала Волю к партнершам по кадру.

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