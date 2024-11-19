Ляйсан Утяшева о поцелуях Павла Воли на съемках: «Меня переклинивало»

Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась на авторском YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что ревновала Павла Волю к партнерше по фильму «Платон», актрисе Елизавете Лотовой.

В драме «Платон» Воля сыграл столичного тусовщика, а Лотова — его возлюбленную. По словам Утяшевой, ей нелегко было смотреть любовные сцены в картине. Она заявила, что эротические эпизоды «сводили ее с ума».

«Меня переклинивало. Честно, до сих пор меня сводят с ума эти красивые пары, в которых он актер с какой-нибудь а-ля Моникой Беллуччи целуется. Ну как не завестись-то? Как не ревновать?!» — заявила телеведущая.

Также гимнастка вспомнила, как усомнилась в чувствах супруга после кончины своей матери. Она призналась, что тогда «высохла и морально, и физически», поэтому считала, что ее любить сложно.

«И когда я резала картошку, готовя борщ, она у меня упала. Стою, расстроилась, а он эту картошку взял и встал на колени: «А давай поженимся». Все! Вот в этот момент я поняла, что мой мир остановился. Я как девочка снова задышала, ожила!» — вспомнила Утяшева.

Ляйсан Утяшева состоит в браке с комиком Павлом Волей с 2012 года. Спустя год гимнастка родила сына Роберта. В 2015-м Утяшева стала мамой во второй раз. У пары появилась дочь София.

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