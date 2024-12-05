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Бабушка Преснякова рассказала, как живет внук после отъезда из России

Певица Преснякова призналась, что практически не переписывается с внуком Никитой

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елена Преснякова призналась в беседе с 78.ru, что практически не поддерживает контакт с внуком Никитой после его отъезда из России.

Преснякова уточнила, что она почти не переписывается с внуком. Однако артистка уверила, что с Никитой все нормально.

Преснякова также вспомнила, что ее внук увлекается музыкой с детства. По словам артистки, ее муж Владимир Пресняков сначала пытался поправлять Никиту, но тот хотел обучаться сам.

«Он же маленький пел, и пел высоко очень. Петрович ему говорил: «Чего ты там пищишь, как кошка?». А он все равно продолжал свое что-то играть», — вспомнила певица.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В октябре 2024-го SHOT сообщил, что Пресняков ушел в минус на миллион рублей в 2023 году. По данным издания, до этого фирма «Нико спорт», занимающаяся установкой спортивных площадок, приносила Преснякову «неплохие бонусы», но с прошлого года стала убыточной. Сейчас большая часть процессов компании заморожена.

Ранее семья автора песни «На заре» возмутилась Никитой Пресняковым за использование трека.

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