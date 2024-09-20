«Хайпожоры»: в семье Дроздова резко ответили на сообщения о слепоте ведущего

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов хорошо себя чувствует и ведет активный образ жизни — занимается йогой, изучает испанский язык. Сообщения о том, что у него резко ухудшилось зрение, не соответствуют действительности, рассказала его дочь Елена в беседе с 360.ru.

«Нет, чтобы что-то хорошее, мотивирующее узнать и об этом писать. Но нет — надо придумывать какую-то дичь и ее разгонять. Будто никому не интересны хорошие вещи. Ох, уж эти хайпожоры», — прокомментировала Елена слухи о скорой слепоте зоолога.

По ее словам, Дроздов лишь использует очки для чтения, а в остальном с ним все в порядке — он следит за здоровьем и занимается спортом, а также активно готовится к лекциям и пишет тексты.

Напомним, сегодня появились сообщения, якобы Дроздов пожаловался на резкое ухудшение зрения, после чего врачи диагностировали прогрессирующую глаукому, из-за которой ведущий может полностью ослепнуть. Его друг художник Константин Мирошник назвал эти слухи враньем.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов вернется к работе со студентами МГУ.