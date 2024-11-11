Производитель «Барби» извинился из-за ссылки на порно

Компания-производитель кукол «Барби» Mattel извинилась за случайное размещение ссылки на порносайт на упаковках игрушек, посвященных выходу мюзикла «Злая» с Арианой Гранде. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Пользователи обнаружили, что вместо ссылки на сайт мюзикла на упаковках игрушек была размещена ссылка на сайт для взрослых. Родителям, купивших кукол «Барби» из этой серии, посоветовали выбросить упаковку и обратиться в службу поддержки Mattel. Пока неизвестно, сколько коробок содержат ошибочную ссылку.

В Mattel подчеркнули, что компания приняла «немедленные меры» для исправления опечатки. Сейчас куклы из скандальной серии уже недоступны в продаже.

До этого бренд Mattel выпустил куклу Райна Гослинга в образе Кена в культовой толстовке.

Ранее Нюша повторила образ Барби.