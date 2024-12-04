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Актрису фильма «Брат» отправят в интернат из психиатрической больницы

78.ru: актрису Доротенко планируют перевести из психиатрической больницы в интернат

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Кадр из сериала «Убийство на троих»

93-летнюю блокадницу и актрису Лидию Доротенко собираются перевести в интернат из психиатрической больницы. Об этом 78.ru сообщила подруга артистки Людмила.

По словам подруги артистки, неизвестно, в какое медицинское учреждение отправят Доротенко. Женщина обеспокоена, что в интернате 93-летняя актриса не будет никому нужна.

По данным издания, Доротенко госпитализировали в психиатрическую клинику, когда ее нашли на улице в неухоженном виде. Актриса отказывалась отправляться в больницу. Она также не хотела ехать домой, потому что там «живут чужие люди». Артистка делила квартиру с девушкой. По словам соседки, у нее не возникало проблем с актрисой во время проживания. Однако она уточняла, что комната женщины была захламлена.

В фильмографии Лидии Доротенко более 30 работ. Она играла в проектах «Брат», «Полосатый рейс», «Мы из будущего», «Морфий», «Львиная доля», «Ментовские войны 3», «Последняя встреча».

В октябре Доротенко рассказала изданию «Фонтанка», что у нее украли пенсию в 30 тысяч рублей. Женщина хранила купюры у себя в паспорте. Артистка уверена, что ее обворовала «темная, похожая на цыганку» молодая женщина в очереди в кофейне. Она предложила блокаднице помощь и достала кофе, а после актриса обнаружила, что деньги пропали.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после резкого ухудшения состояния.

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