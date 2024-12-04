Романа Полански оправдали по делу о клевете

Апелляционный суд Парижа подтвердил оправдательный приговор польско-французскому режиссеру Роману Полански, которого в 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила в клевете. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Суд отклонил апелляцию Льюис по иску о клевете. Актриса подала ее после того, как Полански назвал ее лгуньей из-за обвинений в изнасиловании.

В 2010 году Льюис, которая в 1986 году снималась в фильме Полански «Пираты», заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет.

В 2019 году, отвечая на обвинения в интервью газете Paris Match, режиссер назвал слова актрисы «одиозной ложью» и заявил, что в ее показаниях содержатся противоречия. Льюис подала на режиссера жалобу, обвинив его в клевете по поводу ее показаний против него.

Слушания по делу Полански в марте не закончились запросом приговора от прокуратуры. Суд Парижа оправдал режиссера 14 мая. После этого Льюис подала апелляцию.

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