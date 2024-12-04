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Романа Полански оправдали по делу о клевете

Суд Парижа оставил в силе оправдательный приговор Роману Полански по делу о клевете

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Charles Platiau/Reuters

Апелляционный суд Парижа подтвердил оправдательный приговор польско-французскому режиссеру Роману Полански, которого в 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила в клевете. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Суд отклонил апелляцию Льюис по иску о клевете. Актриса подала ее после того, как Полански назвал ее лгуньей из-за обвинений в изнасиловании.

В 2010 году Льюис, которая в 1986 году снималась в фильме Полански «Пираты», заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет.

В 2019 году, отвечая на обвинения в интервью газете Paris Match, режиссер назвал слова актрисы «одиозной ложью» и заявил, что в ее показаниях содержатся противоречия. Льюис подала на режиссера жалобу, обвинив его в клевете по поводу ее показаний против него.

Слушания по делу Полански в марте не закончились запросом приговора от прокуратуры. Суд Парижа оправдал режиссера 14 мая. После этого Льюис подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что Лию Ахеджакову требуют лишить звания народной артистки после фразы «Слава Украине».

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