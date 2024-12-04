Муж Лены Катиной попробовал себя в роли актера

Певица Лена Катина рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что ее муж, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, попробовал себя в качестве актера.

Спиридонов снялся в новом клипе жены. Катина похвалила актерские навыки супруга.

«Дима все время говорил: «Может, мне пойти учиться на актерский?» Решили его попробовать. По прошествии съемок многие думали, что это приглашенный актер. Я считаю, что он гениально справился с задачей!» — поделилась исполнительница.

Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Пара просто расписалась в московском МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности певицы. 11 июля артистка родила сына Демьяна. У исполнительницы также есть сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.

В июле Катина пожаловалась, что у ее мужа бывают перепады настроения. Артистка призналась, что из-за такого поведения у них случаются ссоры. В свою защиту Спиридонов заявил, что певица начала шуметь в шесть утра. Тогда певица отметила, что им нужно ухаживать за десятимесячным сыном.

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