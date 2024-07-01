Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лена Катина пожаловалась на перепады настроения мужа

Певица Лена Катина призналась, что муж может на нее наорать без повода

close
100%
spiridonov_fm/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лена Катина пожаловалась в шоу «Звезды сошлись», что у ее мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова, бывают перепады настроения.

Катина призналась, что из-за такого поведения у них случаются ссоры.

«Встал не с той ноги, что-то у него где-то произошло или что-то не получается, плохое настроение. Вот он вообще без повода может просто взять и наорать», — рассказала артистка.

В свою защиту Спиридонов заявил, что певица начала шуметь в шесть утра. Певица отметила, что им нужно ухаживать за десятимесячным сыном.

«Конечно, ты же десятимесячного ребенка в этот момент несешь попу мыть, памперсы менять. Пусть ребенок будет в грязных памперсах, зато Димочка будет спать в шесть утра», — возмутилась исполнительница.

Катина считает, что такой характер мужа связан с его знаком зодиака – Близнецы.

«Близнецы – это ужасно! Это биполярка постоянная!» — отметила певица.

Катина призналась, что они с мужем решают конфликты через обсуждения и поиск компромисса, однако сначала им нужно «проораться».

Ранее Лена Катина объяснила, почему не любит люксовые подарки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами