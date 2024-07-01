Лена Катина пожаловалась на перепады настроения мужа

Певица Лена Катина пожаловалась в шоу «Звезды сошлись», что у ее мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова, бывают перепады настроения.

Катина призналась, что из-за такого поведения у них случаются ссоры.

«Встал не с той ноги, что-то у него где-то произошло или что-то не получается, плохое настроение. Вот он вообще без повода может просто взять и наорать», — рассказала артистка.

В свою защиту Спиридонов заявил, что певица начала шуметь в шесть утра. Певица отметила, что им нужно ухаживать за десятимесячным сыном.

«Конечно, ты же десятимесячного ребенка в этот момент несешь попу мыть, памперсы менять. Пусть ребенок будет в грязных памперсах, зато Димочка будет спать в шесть утра», — возмутилась исполнительница.

Катина считает, что такой характер мужа связан с его знаком зодиака – Близнецы.

«Близнецы – это ужасно! Это биполярка постоянная!» — отметила певица.

Катина призналась, что они с мужем решают конфликты через обсуждения и поиск компромисса, однако сначала им нужно «проораться».

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