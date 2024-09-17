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Лена Катина рассказала, как худеет после родов

Певица Лена Катина призналась, что придерживается интервального голодания

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Лена Катина призналась в беседе с teleprogramma.org, что после вторых родов ей тяжело прийти в прежнюю форму.

Катина рассказала, что придерживается интервального голодания. Она ест только по восемь часов в сутки, остальные 16 она не прикасается к еде. По словам артистки, у нее не всегда получается придерживаться диеты. К отклонениям от питания знаменитость относится спокойно.

«Потому что я родила в 38 лет. Не девочка уже совсем. В этом возрасте худеть сложнее. Я спокойно иду к своей цели. Без перегрузов, здоровье мне важнее. Чем быстрее сбрасываешь, тем быстрее все это возвращается. Уже шесть килограммов сбросила, мне еще надо 5–6 в идеале. Моя физическая нагрузка — это Демьяша, который весит 12 килограммов, и у него лезут зубы. Ходить в зал у меня нет ни времени, ни сил. Иногда дома в лайт-режиме тренируюсь», — поделилась певица.

Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности певицы. 11 июля артистка родила сына Демьяна. У исполнительницы также есть сын Александр от музыканта Сашо Кузмановича.

Ранее Лена Катина вспомнила о попытке покушения поклонника.

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