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66-летний актер «Кадетства» хочет уйти в монастырь

Актер Вадим Андреев заявил, что уйдет в монастырь в случае кончины жены

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актер Вадим Андреев раскрыл в беседе с изданием Леди Mail.ru, что в последнее время стал чаще задумываться об уходе в монастырь.

«Если Гали, не дай Бог, первой не станет, у меня дорога одна — в монастырь», — пояснил 66-летний актер «Кадетства».

Матвеев женат на Галине с 1977 года. Его супруга, будучи студенткой пищевого вуза, работала в НИИ у дяди Андреева. Они познакомились в гостях у родственника. Спустя год после свадьбы у пары родился первенец, сын Андрей. В 2013-м их семья пополнилась внучкой Софьей.

Еще в 2021 году Вадим Андреев рассказывал, что мечтает провести остаток жизни в монастыре. Он признавался, что к вере он пришел «благодаря чудесам».

«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — объяснял артист.

Актер Вадим Андреев известен по ролям в сериалах «Кадетство», «Шакал» и фильме «У матросов нет вопросов».

Ранее сообщалось, что участнику «Квартета И» может грозить инвалидность.

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