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Актер «Кадетства» рассказал о мечте закончить жизнь в монастыре

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Российский актер Вадим Андреев в интервью Teleprogramma.pro рассказал о своей вере в бога и мечте «закончить жизнь в монастыре». По словам артиста, он старается быть глубоко верующим человеком, однако в последнее время редко посещает храмы и причащается.

«Когда мой духовник служил, я очень часто бывал [в храме] и «алтарничал». Но два года назад он впал в немилость, храм у него отобрали. И сейчас я немножечко потерялся в этом смысле, — заявил он. — Есть мечта закончить жизнь в монастыре (смеется), но пока я еще далек от этого, я мирской».

Согласно актеру, к вере он пришел «благодаря чудесам».

«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — объяснил артист.

63-летний Вадим Андреев известен по ролям в сериалах «Кадетство», «Шакал» и фильме «У матросов нет вопросов».

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