Звезда «Реальных пацанов» раскрыла трудности покупки квартиры

Актриса Валентина Мазунина призналась в беседе с «Леди Mail», что испытывает трудности с покупкой квартиры.

Мазунина отметила, что изначально хотела брать жилье в ипотеку. По словам артистки, она не может себе позволить кредит на недвижимость из-за больших процентов на него.

«Я недавно узнавала, под какие проценты мне нужно у банка деньги взять, чтобы свое гнездо свить, так поняла — ипотека мне не по карману. Буду копить! Надеюсь, к следующей осени все-таки обзаведусь своим жильем», — поделилась актриса.

Валентина Мазунина известна по роли Вали в сериале «Реальные пацаны». Она также снялась в проектах «Горько!», «Одноклассницы», «Самый лучший день!», «Петух», «Елки новые», «Иванько», «Оффлайн», «Монастырь», «Тур с Иванушками», «Иван Васильевич меняет все».

Мазунина призналась, что не смогла научиться финансовой грамотности. Она отметила, что ее мать бухгалтер. Актриса назвала себя человеком импульсивных покупок.

«Вот на днях заказала себе огромную елку, курьер ее привез, а она на полквартиры! Смотрю на нее и думаю: «Валя, а поменьше нельзя было купить? Зачем такая большая?! Могла бы сэкономить…» — рассказала артистка.

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