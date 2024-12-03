Раскрыт многомиллионный гонорар певицы Линды

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что популярная в 90-х годах певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) до сих пор выступает на корпоративах. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

По его словам, артистка выборочно дает концерты на частных мероприятиях за гонорар в размере от 3 до 7 млн рублей.

В прошлом году Линда отметила 30-летие своей творческой деятельности. Ее последний альбом «ДНК Мира» вышел в 2020 году.

В июне стало известно, что Гейман оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 330 тыс. рублей. Задолженность числилась за ее звукозаписывающей компанией «Линда мьюзик».

В 2023 году прибыль бизнеса составила 3 млн рублей. В 2024-м от доли в компании отказался отец Линды, после чего Гейман сократила штат и перевела фирму на упрощенную систему налогообложения.

Недавно продюсер Дворцов раскрывал, что гонорар певицы Нюши значительно меньше, чем у других звезд, — от 2 млн рублей. Он также отмечал, что артистку всегда рады видеть на новогодних корпоративах и федеральных каналах.

Ранее стало известно, как развод повлиял на карьеру Нюши.