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Стало известно, как развод повлиял на карьеру Нюши

Продюсер Дворцов: певица Нюша стала более востребована после развода

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Нюша стала более востребована у заказчиков после развода с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом заявил сайту «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

«Когда есть бракоразводные процессы или бракосочетания, то становится больше цитируемость, больше заказчиков, больше рекламы», — пояснил эксперт.

Дворцов добавил, что певицу Нюшу всегда рады видеть на новогодних корпоративах и федеральных каналах. Он раскрыл, что гонорар артистки значительно меньше, чем у других — от 2 млн рублей.

«Где-то бывает скидка, но небольшая. Наши артисты редко ее делают», — отметил Дворцов.

7 мая Нюша объявила о расставании с Сивовым. Исполнительница отмечала, что между экс-супругами остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Нюша и Игорь Сивов узаконили свои отношения в августе 2017 года. Через год у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году появился сын, которого назвали Саффроном.

В сентябре Нюшу заметили на отдыхе с бизнесменом Эдуардом Стерликовым в Бодруме. Однако вскоре артистка опровергла слухи о романе.

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