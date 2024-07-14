Стало известно о долгах певицы Линды перед ФНС

Певица Линда (настоящее имя Светлана Гейман) оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 330 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас исполнительница одна занимается своей звукозаписывающей компанией «Линда мьюзик», от доли в которой в нынешнем году отказался ее отец. В 2023 году прибыль бизнеса составила 3 млн рублей. После ухода отца из бизнеса, Гейман сократила штат и перевела компанию на упрощенную систему налогообложения.

Линда продолжает заниматься музыкальной карьерой. Она выступает на корпоративах и изредка дает сольные концерты.

Последний альбом «ДНК Мира» исполнительницы вышел в 2020 году. В прошлом году артистка отметила 30-летие своей творческой деятельности.

Накануне стало известно, что ФНС ликвидирует юрлицо украинско-российской группы «Нервы». Причиной стало то, что ведомство обнаружило недостоверность сведений об организации. Как заявляет издание «Страсти», через эту компанию проходили все деньги за выступления артистов.

Члены рок-группы «Нервы» уехали из России в Грузию в середине 2022 года. Артисты приостановили деятельность в России после СВО и прекратили сотрудничество с российским лейблом Navigator Record.

Ранее итальянская певица захотела сняться в российском телешоу.