17-летняя звезда «Локи» оказался бездомным и попросил помощи

Актер Джек Вил сообщил в TikTok, что оказался бездомным.

Вил известен по роли ребенка Локи в мини-сериале «Локи». 17-летний актер признался, что подвергался как физическому, так и эмоциональному насилию дома, поэтому был вынужден оттуда уйти. Сейчас артист живет на улице. Он спит в трейлере с разбитыми окнами, который находится в двух часах езды до его работы. Актер отметил, что чувствует себя не в безопасности. Ему приходится прикладывать много сил, чтобы добраться до работы.

Вил признался, что страдает от проблем с психическим здоровьем. Ему диагностировали аутизм, СДВГ, биполярное расстройство и психоз. Артист отметил, что находится в отчаянии, так как социальная служба отказывается ему помогать. Он попросил поклонников распространить его историю, чтобы показать, «как государство обращается с детьми».

«Я не могу остаться у бабушки с дедушкой, потому что мой дедушка неизлечимо болен. Мне больше некуда идти, и мне нужна помощь», — поделился актер.

Вил дебютировал в кино в 2017 году в картине «Меня зовут Ленни». Помимо «Локи», он снялся в проектах «Стальная звезда», «Конец ***го мира», «Вызовите акушерку» и «Фаворитка».

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