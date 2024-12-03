На Домбае снесут памятник советского модернизма

В Карачаево-Черкесской Республике снесут памятник советского модернизма. Об этом сообщает riakchr.ru.

В курортном поселке Домбай начались работы по демонтажу здания гостиницы «Аманауз». Вместо нее будет построен новый современный пятизвездочный гостиничный комплекс. В местной мэрии отметили, что обеспечат полную безопасность на период демонтажа и строительства на территории.

«Аманауз» является недостроенной гостиницей в стиле советского модернизма. Название отеля происходит от протекающей рядом горной реки и ущелья Аманауз. Здание состоит из 18 этажей и рассчитано на 480 человек. Известно, что там есть концертный зал на 630 мест. Постройка опоясана просторной террасой на одном из последних этажей. Автором проекта выступил архитектор Евсей Перченков, являвшийся специалистом в области отдыха и туризма.

Строительство гостиницы было прекращено в 1985 году. Причина неизвестна. По данным architime.ru, проект могли закрыть из-за недостатка финансирования или возможного разлома фундамента. Объект не был законсервирован, поэтому здание медленно разрушается.

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