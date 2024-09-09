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Макрон потребовал уничтожить исторические витражи в Нотр-Даме

Президент Франции Макрон вопреки мнению экспертов захотел заменить витражи в Нотр-Даме

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Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал уничтожить часть исторических витражей в соборе Парижской Богоматери и заменить их на современные, несмотря на рекомендации экспертов. Об этом сообщает телеканал Cnews.

При пожаре 2019 года оригинальные витражи не пострадали, и предложение Макрона вызвало критику во Франции. Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре в июле 2024 года единогласно запретила установку современных витражей. В комиссии указали на требования Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников.

Несмотря на это, заявили во французском минкульте, президент продолжил поддержку проекта по замене витражей. Свои варианты замены предложат восемь современных художников.

В декабре 2023 года Макрон объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора, чтобы отразить в убранстве Нотр-Дама не только былые эпохи, но и современность.

В 2020 году члены комиссии уже опротестовали замену рухнувшего шпиля собора на современный, как предлагал Макрон.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году после двухлетней подготовительной работы.

В ноябре 2023 года сообщалось, что на соборе Парижской Богоматери реставраторы установили шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м. Собор должен вновь открыться для посетителей 8 декабря 2024 года.

Ранее ученые открыли новый секрет Нотр-Дама благодаря пожару 2019 года.

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