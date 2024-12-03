Брат Маколея Калкина объяснил, почему запрещает детям смотреть «Один дома»

Актер Киран Калкин, брат звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, объяснил, почему пока запрещает 5-летней дочери и 3-летнему сыну смотреть знаменитую новогоднюю комедию. Его цитирует E! Online.

«Там есть слишком страшные моменты. Трехлетнего ребенка может испугать сцена с тарантулом, в конце есть парень, который сказал: «Я откушу тебе все пальцы», — говорит он.

Однако, отметил он, они с женой могут показать детям фильм, ставший прорывным в кинокарьере их дяди, в этом или следующем году.

Накануне стало известно, что Маколей Калкин впервые за несколько лет появится на экране — в сериале «Фоллаут» по мотивам одноименной компьютерной игры.

Действие научно-фантастического триллера разворачивается после опустошительной ядерной войны между США и Китаем. Персонаж Калкина в нем станет постоянным начиная со второго сезона, но больше никаких подробностей о его роли неизвестно.

До этого Калкин появлялся на экране в 2021 году — он снялся в десятом сезоне «Американской истории ужасов».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2».