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Трамп сообщил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2»

Трамп заявил, что режиссер «Один дома 2» Коламбус умолял его сыграть в фильме

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Warner Bros.

Бывший американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что его умолял сыграть роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992 год) режиссер картины Крис Коламбус, передает ТАСС.

Трамп сыграл в «Один дома 2» самого себя. Его появление на экране длится около 10 секунд — он показывает главному герою, которого играет Маколей Калкин, как пройти в холл отеля. По мнению политика, этот фильм является одним их величайших рождественских хитов.

«30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в «Один дома 2»», — написал он.

Как рассказал Трамп, создатели фильма арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым он в то время владел. При этом, по его словам, он был очень занят и не мог сниматься, но создатели киноленты были очень милы и настойчивы. «Я согласился, а остальное уже история», — добавил он.

Его появление в фильме, по мнению самого Трампа, помогло фильму стать успешным.

До этого сообщалось, что активность Дональда Трампа в соцсетях, главным образом в соцсети Truth Social, снижается по мере роста популярности политика.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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