Звезда фильма «Один дома» впервые за несколько лет появится на экране

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые за несколько лет появится на экране. Как сообщает The Sun, он получил роль во втором сезоне сериала «Фоллаут».

По данным инсайдеров, 44-летний актер сыграет «слегка безумного, но гениального персонажа».

В 2024 году вышел первый сезон сериала «Фоллаут» по мотивам одноименной компьютерной игры. Он получил 16 номинаций на телепремию «Эмми» и одну награду — за выдающийся саундтрек.

Действие научно-фантастического триллера разворачивается после опустошительной ядерной войны между США и Китаем. Персонаж Калкина в нем станет постоянным начиная со второго сезона, но больше никаких подробностей о его роли неизвестно.

До этого Калкин появлялся на экране в 2021 году — он снялся в десятом сезоне «Американской истории ужасов».

Накануне актер получил звезду на голливудской Аллее славы.

Ранее Трамп сообщил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2».