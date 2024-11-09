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Звезда фильма «Один дома» впервые за несколько лет появится на экране

Актер Маколей Калкин получил первую с 2021 года роль в сериале «Фоллаут»

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Mario Anzuoni/Reuters

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые за несколько лет появится на экране. Как сообщает The Sun, он получил роль во втором сезоне сериала «Фоллаут».

По данным инсайдеров, 44-летний актер сыграет «слегка безумного, но гениального персонажа».

В 2024 году вышел первый сезон сериала «Фоллаут» по мотивам одноименной компьютерной игры. Он получил 16 номинаций на телепремию «Эмми» и одну награду — за выдающийся саундтрек.

Действие научно-фантастического триллера разворачивается после опустошительной ядерной войны между США и Китаем. Персонаж Калкина в нем станет постоянным начиная со второго сезона, но больше никаких подробностей о его роли неизвестно.

До этого Калкин появлялся на экране в 2021 году — он снялся в десятом сезоне «Американской истории ужасов».

Накануне актер получил звезду на голливудской Аллее славы.

Ранее Трамп сообщил, что его умоляли сняться в фильме «Один дома 2».

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