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На Урале подадут в суд из-за концерта Стаса Михайлова

В Екатеринбурге Роспотребнадзор подаст в суд на организатора концерта певца Михайлова

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ТНТ

В Екатеринбурге региональный Роспотребнадзор подаст коллективный иск к организатору концерта народного артиста России Стаса Михайлова — компании «РокФест». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Выступление на Урале должно было состояться еще в апреле 2024 года, однако было перенесено дважды. В октябре 2024 года концерт вновь отменили. Люди, приобретавшие билеты, обратились с требованиями вернуть деньги в адрес агентств-посредников, но безрезультатно.

Специалисты Роспотребнадзора готовят групповой иск и предлагают пострадавшим от действий организаторов присоединиться к нему до 27 декабря.

Накануне Стас Михайлов рассказал, что ему поступило предложение снять фильм о самом себе.

Михайлов признался, что отказался. Он объяснил, что пока не готов к такому. Артист не стал делиться подробностями предложения.

Ранее Стас Михайлов объяснил, почему вычеркнул алкоголь из райдера.

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