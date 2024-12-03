Звезда «Реальных пацанов» раскрыла свой идеал мужчины

Актриса Валентина Мазунина, известная по роли Вали в сериале «Реальные пацаны», сообщила в беседе с Леди Mail.ru, что находится в поисках любви.

«Если говорить о характере, рядом с собой я хотела бы видеть прежде всего человека доброго. И еще очень важно, чтобы мы с ним были на одной волне», — поделилась артистка.

Она понадеялась, что ее будущий избранник не будет связан с актерской профессией. Мазунина считает, что у артистов «не самая стабильная психика».

«Мне бы хотелось, чтобы мой мужчина меня заземлял, а на это вряд ли способен такой же эмоциональный человек, как я», — заявила она.

Сейчас Валентине Мазуниной 36 лет, она до сих пор свободна. Актриса заявила, что ей «все равно» на нетерпимость общества к незамужним женщинам после 30 лет. Главное, что близкие не давят на нее по этому вопросу — иногда только «по-доброму подкалывают».

Недавно певица Люся Чеботина поделилась на шоу «Утро.ТНТ», что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году. Чеботина призналась, что претенденты на отцовство у нее уже есть. Певице осталось только выбрать будущего отца и мужа «из большой очереди».

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