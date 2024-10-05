Русский двойник Ди Каприо ушел на СВО

Житель Подольска Роман Бурцев, которого в СМИ называют русским двойником актера Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны. Об этом он сам сообщил «Газете.Ru».

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — сказал он.

До этого Бурцев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» свою фотографию в военной форме и с автоматом.

Несколько лет назад в сети и СМИ активно писали о Бурцеве из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Кроме того, с ним фотографировались российские звезды.

Ранее актер Антон Шагин признался, что его брат дважды получал ранение на СВО.