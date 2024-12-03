Лещенко раскрыл причину развода Алсу и Абрамова

Близкий друг семьи Алсу, певец Лев Лещенко предположил, что причиной развода исполнительницы с Яном Абрамовым стало то, что отношения попросту изжили себя. Его слова передает «СтарХит».

«Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений. Такое бывает. Зашли в тупик», — заявил Лещенко.

По словам Лещенко, он знает Алсу с девяти лет и видел, как складывалась ее личная жизнь. В браке с Абрамовым, выразил мнение певец, Алсу дошла до той стадии, когда ей стало тяжело общаться с супругом.

«Очень сложно судить, кто прав, а кто виноват. Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство», — подчеркнул Лещенко.

В августе 2024 года Алсу официально развелась с предпринимателем Яном Абрамовым. Певица намекала, что причиной разрыва могли стать измены мужа. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Анастасии Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

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